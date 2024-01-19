В Крыму супруги захватили подругу в сексуальное рабство и насиловали при ребенке

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В Крыму супружеская пара взяла в сексуальное рабство свою подругу, которую заманили в дом на «семейный праздник».
Как сообщает телеграм-канал SHOT, безработные Алексей и Людмила из Азова 17 января пригласили свою знакомую в гости на семейное торжество в СНТ «Мичуринец-3». Когда она пришла, супруги закрыли ее в подвале. Муж с женой напились и начали избивать свою гостью. Потом они поднялись в детскую комнату и там несколько раз изнасиловали свою подругу на глазах у семилетней дочери.
Сожитель пострадавшей начал переживать, где его возлюбленная и вызвал полицию. Неадекватов задержали.
Против них возбудили дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Незаконное лишение свободы» и «Изнасилование».
Ранее сообщалось, что матери изнасилованного ребёнка из Мариинска грозит тюрьма за детское порно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сожитель пострадавшей начал переживать, где его возлюбленная и вызвал полицию. Неадекватов задержали.
Ранее сообщалось, что матери изнасилованного ребёнка из Мариинска грозит тюрьма за детское порно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак