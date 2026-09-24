Девочку-подростка избила группа сверстников в приморском Артёме
В городе Артёме группа подростков избила несовершеннолетнюю. Об этом сегодня утром сообщили в канале «Прокуратура Приморья» на платформе MAX.
Мать пострадавшей обратилась в полицию в среду вечером. Женщина объяснила, что на её дочь напали сверстники. Толпа несовершеннолетних нанесла девочке телесные повреждения — у неё диагностировали закрытый перелом костей носа.
Прокуратура Артёма взяла доследственную проверку по факту случившегося на свой контроль. Надзорное ведомство также даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений, условиям жизни и воспитания детей, участвовавших в конфликте.
В ночь на 24 сентября «Радио 1» передавало, что в Астраханской области обнаружили тела двух маленьких братьев, которые ранее пропали во время прогулки на самокате. Подробности читайте в нашем материале.
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