Подростки жестоко избили парня с ДЦП в Новой Москве

Фото: iStock/bodnarchuk

В Новой Москве подростки избили парня с ДЦП. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».



Видео с издевательствами попало к полицейским. Вскоре троих участников драки задержали. В отношении их родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в этот день неадекватный мужчина избил женщину на глазах у её сына в продуктовом магазине в Подольске. Агрессора задержали. После произошедшего пострадавшая дала комментарий РЕН ТВ, в котором раскрыла подробности произошедшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Анастасия Чинкова

