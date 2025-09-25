Подростки жестоко избили парня с ДЦП в Новой Москве
В Новой Москве подростки избили парня с ДЦП. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Видео с издевательствами попало к полицейским. Вскоре троих участников драки задержали. В отношении их родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию.
Ранее в этот день неадекватный мужчина избил женщину на глазах у её сына в продуктовом магазине в Подольске. Агрессора задержали. После произошедшего пострадавшая дала комментарий РЕН ТВ, в котором раскрыла подробности произошедшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
