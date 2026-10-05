На северо-западе Москвы курьер на электровелосипеде попал под трамвай
На северо-западе столицы произошло ДТП с участием мужчины на электровелосипеде. Подробности сообщает НТВ.
Чрезвычайное происшествие случилось на Волоколамском шоссе в районе Сокола. Пострадал сотрудник службы доставки, который передвигался на электровелосипеде и попал под трамвай. В результате происшествия мужчина оказался на соседних путях. На место ДТП выехала бригада скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии под Костромой. Там 80-летний водитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе. До этого в Хабаровском крае несовершеннолетний водитель сбил двух детей.
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