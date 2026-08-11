Житель Камчатки фиктивно прописал в своей квартире 13 иностранцев ради денег
На Камчатке возбудили уголовное дело по факту незаконной регистрации 13 иностранцев в квартире местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Согласно материалу, 41-летний ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского в период с декабря 2025 по июнь 2026 года поставил на миграционный учёт по адресу на улице Горького 13 граждан одной из стран ближнего зарубежья. При этом никто из них в квартире фактически не проживал и не вселялся в помещение.
За свою услугу злоумышленник получал по две тысячи рублей с каждого человека ежемесячно. Таким образом, за полгода он заработал свыше 150 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.
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