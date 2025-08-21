На окраине Махачкалы горит заповедный Эльтавский лес — «лёгкие города»
На окраине Махачкалы произошел крупный пожар в Эльтавском лесу, который является особо охраняемой природной территорией и считается «лёгкими города». Возгорание произошло на фоне споров о возможной застройке части лесной зоны.
Эльтавский лес в Дагестане, имеющий статус особо охраняемой природной территории, охвачен масштабным пожаром. Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, огонь распространяется по лесному массиву, который местные жители называют «лёгкими Махачкалы» за его важную экологическую функцию.
Возгорание произошло в условиях повышенной пожарной опасности и на фоне продолжающихся дискуссий о возможной передаче части лесной территории под жилую застройку. Горожане активно выступают против этих планов, подчеркивая необходимость сохранения уникального природного объекта.
Ранее, в июле, в Мурманской области потребовались сутки для ликвидации пожара в Лапландском природном биосферном заповеднике, где огонь уничтожил 13 гектаров леса. В настоящее время в Дагестане действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров и использование открытого огня.
