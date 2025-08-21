На окраине Махачкалы горит заповедный Эльтавский лес — «лёгкие города»

21 августа 2025, 02:05

В Дагестане произошел пожар в Эльтавском лесу — особо охраняемой природной зоне

Фото: Istock/Toa55

На окраине Махачкалы произошел крупный пожар в Эльтавском лесу, который является особо охраняемой природной территорией и считается «лёгкими города». Возгорание произошло на фоне споров о возможной застройке части лесной зоны.