В Волгограде подростки похитили у пенсионера 22 золотых слитка на 4 млн рублей

04 марта 2026, 18:26

Фото: iStock/JONGHO SHIN

В Волгограде задержали подростков, похитивших у пенсионера 22 золотых слитка на сумму около четырех миллионов рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России по Волгоградской области.