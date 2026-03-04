В Волгограде подростки похитили у пенсионера 22 золотых слитка на 4 млн рублей
В Волгограде задержали подростков, похитивших у пенсионера 22 золотых слитка на сумму около четырех миллионов рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России по Волгоградской области.
По версии ведомства, в декабре 2025 года в полицию обратился 72-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, которые убедили его передать ценности неизвестным людям.
Аферисты позвонили пенсионеру и представились сотрудниками полиции. Они заявили, что с его счета якобы пытаются перевести 700 тысяч рублей на финансирование «недружественной страны». Во время разговора злоумышленники узнали, что у мужчины дома хранятся золотые слитки, и убедили его передать их «для проверки легальности происхождения».
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили курьеров мошенников. Одного из них задержали в Ростовской области — им оказался 16-летний школьник. Позднее правоохранители задержали и его 19-летнего сообщника из Ставрополя, который также подозревается в аналогичных преступлениях.
На допросе подросток признался, что по указанию куратора они приехали в Волгоградскую область, забрали у пенсионера золотые слитки и вернулись в Азов, где спрятали их в тайнике. За выполнение задания им заплатили.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Оба фигуранта арестованы, расследование продолжается.
Читайте также: