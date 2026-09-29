Девушка насмерть задавила отца, когда он учил ее водить автомобиль
В США 18-летняя девушка случайно насмерть задавила своего отца во время урока вождения. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Трагедия произошла днем в городе Уоррен, штат Мичиган. Полицейские выяснили, что 62-летний мужчина учил дочь параллельной парковке возле жилых домов. Во время маневра девушка за рулем Toyota Camry сбила отца и протащила его вперед на несколько метров. После произошедшего она остановилась и оставалась на месте до приезда сотрудников экстренных служб. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Правоохранители убедились, что алкоголь и наркотики не стали причиной ДТП. Предварительные результаты расследования соответствуют показаниям американки. Сейчас она сотрудничает со следователями, обвинений ей пока не предъявили.
Ранее сообщалось, что жительница Калифорнии несколько месяцев находится на аппарате ИВЛ после поездки на американских горках.
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