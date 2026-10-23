Достижения.рф

Девушка погибла на «вертушке» в парке развлечений

Mash: В Мексике девушка вылетела с аттракциона и погибла
Фото: istockphoto/standret

В Мексике в парке развлечений Кабо-Сан-Лукас погибла 18-летняя девушка по имени Габриэла, вылетев с аттракциона Loop Fighter («вертушка»). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



По данным СМИ, крепления не удержали девушку — она скончалась в больнице. Отмечается, что за четыре дня до трагедии местные власти проверяли аттракционы на ярмарке и не выявили нарушений.

Высота «Маятника» составляет 24 метра. Подробности выясняются.

Ранее в Барнауле аттракцион с двумя детьми упал с платформы. Во время работы аттракциона «Ассорти» отсоединилась чаша.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0