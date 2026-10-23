Девушка погибла на «вертушке» в парке развлечений

23 октября 2026, 13:53

Mash: В Мексике девушка вылетела с аттракциона и погибла

Фото: istockphoto/standret

В Мексике в парке развлечений Кабо-Сан-Лукас погибла 18-летняя девушка по имени Габриэла, вылетев с аттракциона Loop Fighter («вертушка»). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.