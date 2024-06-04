Украинца лишили российского гражданства за нападение на прохожих

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В Калужской области аннулировали российское гражданство гражданина Украины, участвовавшего в нападениях на людей в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ФСБ.
По информации силовых структур, этот человек родился в Харькове и был гражданином Украины. После переезда в Россию он получил российское гражданство в Калужской области. Уточняется, что молодой человек из-за национальной и расовой ненависти организовал нападения на россиян в Белгороде и привлекал к этому других молодых людей.
В настоящее время уголовное дело по этим нападениям рассматривается в суде. На скамье подсудимых находятся шесть человек, двое из которых несовершеннолетние. Им предъявлены обвинения в зависимости от их роли: покушение на убийство, возбуждение ненависти либо вражды, кража и хулиганство.
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Артем Кузьмин