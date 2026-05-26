Девушка родила в туалете больницы и бросила ребёнка бродячим собакам
В индийском штате Керала сотрудники больницы спасли младенца, которого мать выбросила в окно после родов. Об этом сообщает Times of India.
19-летняя девушка обратилась за медицинской помощью с жалобами на боли в животе. Она отказалась от осмотра гинеколога и вышла в туалет. Спустя некоторое время медики услышали слабый детский плач.
Они обыскали помещение и обнаружили новорожденного на улице, под окнами учреждения, рядом со стаей бродячих собак. Предположительно, мать выбросила ребёнка из окна. Врачи спасли младенца, его жизни ничего не угрожает. Вместе с матерью он находится в детской больнице. Информация о том, ведут ли правоохранительные органы расследование инцидента, отсутствует.
Ранее в Великобритании женщина жила и долгое время не подозревала о беременности. Она приняла начало родов за тяжёлое похмелье после вечеринки в пабе.
