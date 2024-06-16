В Одинцово двое с ножом напали на мужчину посреди дороги

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В Одинцово Московской области произошел жестокий инцидент с поножовщиной. По информации с видеозаписей, двое мужчин догнали свою жертву на дороге и напали на него.
Один из нападавших избил пострадавшего, а другой нанес несколько ножевых ранений в ноги. После совершения преступления злоумышленники скрылись с места происшествия.
Мужчина, на которого напали, был госпитализирован с ножевым ранением бедра. Преступники остаются на свободе, и в Московской области введен план «Перехват» для их поимки.
Предварительно установлено, что нападавшие скрылись на синем автомобиле ВАЗ 2115 с номерными знаками Т 346 КМ 50-го региона. На заднем стекле машины имеется большая белая наклейка. Очевидцы пытались преследовать преступников, но им удалось уйти от погони.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают поисковые мероприятия и просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении преступников, сообщить в полицию.
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Мужчина, на которого напали, был госпитализирован с ножевым ранением бедра. Преступники остаются на свободе, и в Московской области введен план «Перехват» для их поимки.
Предварительно установлено, что нападавшие скрылись на синем автомобиле ВАЗ 2115 с номерными знаками Т 346 КМ 50-го региона. На заднем стекле машины имеется большая белая наклейка. Очевидцы пытались преследовать преступников, но им удалось уйти от погони.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают поисковые мероприятия и просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении преступников, сообщить в полицию.
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Артем Кузьмин