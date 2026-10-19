Девушка со знаниями в области химии хотела взорвать российский завод

19 октября 2026, 11:12

В Башкирии девушка получила 4 года колонии за подготовку теракта на заводе

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Башкирии 19-летнюю девушку осудили за подготовку теракта на заводе, который она хотела устроить с помощью самодельной бомбы из компонентов с маркетплейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по республике.