Девушка со знаниями в области химии хотела взорвать российский завод
В Башкирии 19-летнюю девушку осудили за подготовку теракта на заводе, который она хотела устроить с помощью самодельной бомбы из компонентов с маркетплейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по республике.
По данным ведомства, все происходило в Стерлитамаке. Девушка, обладавшая знаниями в области химии, нашла в интернете инструкции по созданию взрывного устройства и подобрала для него компоненты на маркетплейсах. Кроме того, она заранее провела разведку на предприятии, которое выбрала своей целью.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК (приготовление к теракту). Центральный окружной военный суд признал фигурантку виновной и приговорил ее к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что двоих 15-летних подростков из Кемеровской области подозревают в диверсии на железной дороге.
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