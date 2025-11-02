Пассажиры поезда в Великобритании устроили поножовщину

02 ноября 2025, 01:23

Фото: istockphoto / Diy13

В Великобритании двое мужчин, находясь в движущемся поезде, устроили битву на ножах. Об этом сообщает Sky News.





Состав экстренно остановили на станции Хантингдон. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на ситуацию и задержали двух подозреваемых.



Несколько пассажиров получили ранения в результате нападения. Им потребовалась госпитализация.



Общественный резонанс инцидент вызвал на фоне недавних подобных случаев. В социальных сетях развернулось активное обсуждение ситуации. Пользователи отмечают, что после введения запрета на ношение крупных ножей и мачете в стране эти предметы, по их мнению, остаются доступными только для правонарушителей. Многие выражают недовольство текущей политикой в сфере безопасности.



«Мы не защищены этим предательским правительством», — написал один из комментаторов.