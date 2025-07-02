Россияне массово жалуются на депутата ГД из-за поста с изображением Мавзолея

02 июля 2025, 15:04

Россияне начали писать жалобы на депутата ГД Останину из-за картинки с Мавзолеем

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

В России разразился скандал вокруг депутата Госдумы Нины Останиной, после того как она опубликовала пост в своем Telegram-канале, вызвавший недовольство у верующих. В комментариях к записи пользователи начали массово писать жалобы в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.