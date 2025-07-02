Россияне массово жалуются на депутата ГД из-за поста с изображением Мавзолея
В России разразился скандал вокруг депутата Госдумы Нины Останиной, после того как она опубликовала пост в своем Telegram-канале, вызвавший недовольство у верующих. В комментариях к записи пользователи начали массово писать жалобы в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.
Поводом для возмущения стал пост Останиной о фильме православного телеканала «Спас», в котором обсуждался вопрос о выносе тела Владимира Ульянова (Ленина) из Мавзолея. К записи депутат прикрепила картинку с изображением лопаты и уменьшенной копией Мавзолея, а также логотипом телеканала, где буквы были заменены на руны, использовавшиеся членами СС.
Сотрудники правозащитного центра «Сорок сороков» выразили недовольство, отметив, что использование символов военизированного подразделения гитлеровской Германии в контексте названия телеканала является неуместным. Они призвали своих подписчиков писать заявления на Останину и отчитываться о проделанной работе в комментариях.
По состоянию на утро 2 июля, более 110 человек уже отправили жалобы в правоохранительные органы. Инцидент привлек внимание общественности и вызвал активные обсуждения в социальных сетях.
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