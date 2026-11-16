Девушка выпала из окна ЖК «Лайнер» на севере Москвы
Молодая девушка выпала из окна жилого комплекса бизнес-класса «Лайнер» на севере Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его информации, сегодня утром прохожие услышали крик, а затем увидели тело на земле. По словам очевидцев, им показалось, будто девушку могли выбросить из окна. Медики около 40 минут реанимировали пострадавшую на месте, после чего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Отмечается, что это не первый инцидент в этом ЖК: в марте бывший парень пытался зарезать помощницу топ-менеджера компании «Росхим». Он ворвался к 29-летней Марии Б. на день рождения и нанес ей не менее 12 ножевых ранений. Позже мужчина попытался уехать из Москвы, но попал в ДТП и погиб.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полуголая девушка упала в Неву с Благовещенского моста — из воды ее вытащили спасатели.
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