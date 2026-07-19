Девушка-водитель погибла в результате аварии в Забайкальском крае
В Забайкальском крае легковой автомобиль врезался в дерево и забор. За рулём находилась женщина 1998 года рождения.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автомобилистка не справилась с управлением и съехала с дороги, столкнувшись с препятствиями. В результате аварии водитель погибла на месте происшествия. Пассажирку, 27‑летнюю женщину, госпитализировали в Борзинскую центральную районную больницу.
По предварительным данным, у погибшей не было водительского удостоверения. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в Дагестане иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Водитель седана не выжил.
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