Девушки избили двух школьниц в российском городе
Уголовное дело возбудили по факту избиения двух школьниц в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба в СУ СК по Алтайскому краю.
Инцидент квалифицировали по статье 213 УК: «Хулиганство». Поводом для начала проверки стали публикации в социальных сетях. В них говорилось, что несколько девушек избили двух школьниц, которые пытались заступиться за другую девочку и ее младшего брата.
В настоящее время следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к противоправным действиям.
Ранее сообщалось, что 21-летняя девушка зарезала свою 16-летнюю подругу у входа в ночной клуб в Абакане. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 105 УК: «Убийство».
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