Девушки избили двух школьниц в российском городе

19 октября 2026, 16:08

В Барнауле возбудили дело после избиения двух школьниц

Фото: iStock/AUNG MYO HTWE

Уголовное дело возбудили по факту избиения двух школьниц в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба в СУ СК по Алтайскому краю.