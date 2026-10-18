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Ссора юных подруг у ночного клуба в Абакане обернулась трагедией

В Абакане девушка зарезала 16-летнюю подругу у ночного клуба
Фото: iStock/Alla Aramyan

21-летняя девушка зарезала свою 16-летнюю подругу возле ночного клуба в Абакане. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по республике.



По версии следствия, девушки пришли отдыхать в заведение, но на входе между ними вспыхнула ссора. Старшая из подруг достала нож и нанесла оппонентке один удар в область грудной клетки. Ранения школьницы оказались смертельными.

Подозреваемую задержали, она признала вину. В отношении нее возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). В ближайшее время фигурантке изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что 44-летнего жителя Казани задержали по подозрению в расправе над престарелым отцом.

Лидия Пономарева

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