Ссора юных подруг у ночного клуба в Абакане обернулась трагедией
21-летняя девушка зарезала свою 16-летнюю подругу возле ночного клуба в Абакане. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по республике.
По версии следствия, девушки пришли отдыхать в заведение, но на входе между ними вспыхнула ссора. Старшая из подруг достала нож и нанесла оппонентке один удар в область грудной клетки. Ранения школьницы оказались смертельными.
Подозреваемую задержали, она признала вину. В отношении нее возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). В ближайшее время фигурантке изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что 44-летнего жителя Казани задержали по подозрению в расправе над престарелым отцом.
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