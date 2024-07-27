Девушку убил сожитель после отказа в возбуждении дела о домашнем насилии

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В Москве девушка по имени Татьяна пожаловалась в полицию на домашнее насилие, однако ей отказали в возбуждении уголовного дела. 24 июля москвичку до смерти избил сожитель.
Тело 25-летней Татьяны обнаружили в её квартире в рабочем посёлке Киевский, сообщает телеграм-канал Baza. Девушка была сильно избита: врачи констатировали у неё переломы рёбер, тупую травму живота и разрыв селезёнки. Смерть её наступила в результате внутреннего кровотечения. Здесь же, в квартире, находился её возлюбленный Константин. Это он до смерти избил девушку из ревности.
Пара жила вместе около четырёх лет. Молодой человек и раньше распускал руки: родные часто замечали у Татьяны синяки и ссадины. Однажды она написала заявление в полицию, в котором обвинила сожителя в домашнем насилии, но его не приняли и дело не возбудили. По словам правоохранителей, в момент подачи заявления Татьяна и Константин были пьяны, поэтому к её обвинениям не отнеслись серьёзно, а позднее она больше не жаловалась. Теперь уже и не пожалуется.
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Александр Бойцов