Рейс из Красноярска во Вьетнам задержали почти на 30 часов

02 декабря 2025, 11:21

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Рейс из Красноярска во Вьетнам авиакомпании VietJet Air задержался почти на 30 часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.