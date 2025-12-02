Рейс из Красноярска во Вьетнам задержали почти на 30 часов
Рейс из Красноярска во Вьетнам авиакомпании VietJet Air задержался почти на 30 часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.
По данным ведомства, самолет вылетел сегодня утром, 2 декабря в 04:17 по местному времени (00:17 мск). Всего на его борту находились более 300 пассажиров. В ведомстве начали готовить проект претензии о нарушении прав потребителей, который позже направят пострадавшим.
В свою очередь, краевая транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского.
