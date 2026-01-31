Девушку заподозрили в терроризме за поджог автомобиля в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция задержала 17-летнюю девушку по подозрению в попытке поджога автомобиля. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как подросток обходит припаркованную машину и ненадолго останавливается рядом с ней.
Через некоторое время к 17-летней девушке подбегает женщина, а затем на место прибывают сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, подростка запугали — до инцидента она активно переписывалась с неизвестными личностями в одном из мессенджеров.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). Сейчас девушка дает показания следователям и объясняет свои мотивы.
Совсем недавно еще один несовершеннолетний пытался поджечь автомобиль в Питере. Тринадцатилетнего парня задержали за порчу машины Mercedes возле отдела полиции.
