Девять человек застряли под полуразрушенным зданием в Китае
Девять человек оказались под завалами после частичного обрушения здания в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на власти города Хайлинь.
По информации издания, инцидент произошел в воскресенье около полуночи, его точные причины и обстоятельства пока неизвестны. В настоящий момент проводится полномасштабная поисково-спасательная операция. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и десять пострадали при взрыве и последующем обрушении жилого дома в Севастополе. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
