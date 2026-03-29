Достижения.рф

Девять человек застряли под полуразрушенным зданием в Китае

Фото: iStock/Roman Novitskii

Девять человек оказались под завалами после частичного обрушения здания в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на власти города Хайлинь.



По информации издания, инцидент произошел в воскресенье около полуночи, его точные причины и обстоятельства пока неизвестны. В настоящий момент проводится полномасштабная поисково-спасательная операция. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и десять пострадали при взрыве и последующем обрушении жилого дома в Севастополе. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0