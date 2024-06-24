Девять пострадавших остаются в больнице после стрельбы в Дагестане

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На сегодняшний день в больнице остаются девять человек, пострадавших при стрельбе в Дагестане, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил главврач республиканской больницы в Дагестане Газиявдибир Мусаев.
«После теракта поступило 13 сотрудников полиции и трое гражданских», — сказал Мусаев в беседе с RT.
По его словам, некоторых поступивших отпустили домой после оказания помощи. При этом у всех пострадавших были разной степени тяжести пулевые и осколочные ранения.
В настоящее время девять пострадавших находятся в медучреждении. Мусаев уточнил, что четырем полицейским потребовалась операция. Сейчас их состояние остаётся тяжёлым, но стабильным.
Накануне участники организованной группы совершили вооруженное нападение на православные храмы в Махачкале и Дербенте. Также внезапной атаке подверглись посты правоохранительных служб.
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Элина Позднякова