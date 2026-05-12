Пьяный россиянин угрожал соседям мачете и обрезом на северо-западе Москвы — видео

12 мая 2026, 17:47

Росгвардия задержала пьяного россиянина с мачете на Планерной улице в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

В Москве на Планерной улице произошел инцидент с участием вооруженного местного жителя. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 60-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожает соседям мачете и обрезом охотничьего ружья, сообщили в пресс-службе Росгвардии.