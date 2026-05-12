Пьяный россиянин угрожал соседям мачете и обрезом на северо-западе Москвы — видео

Росгвардия задержала пьяного россиянина с мачете на Планерной улице в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

В Москве на Планерной улице произошел инцидент с участием вооруженного местного жителя. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 60-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожает соседям мачете и обрезом охотничьего ружья, сообщили в пресс-службе Росгвардии.



Прибывшие на место росгвардейцы разоружили и задержали агрессивного гражданина. В ведомстве уточнили, что задержанный не смог внятно объяснить мотивы своих действий.

В ходе осмотра у него обнаружили патроны. Документов, разрешающих хранение и ношение оружия, мужчина при себе не имел.

Тем временем в индийском городе Мумбаи (штат Махараштра) зафиксировали необычный случай. Мужчина по имени Исма поступил в больницу с мачете, торчащим из головы.

Никита Кротов

