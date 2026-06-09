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Девятилетний велосипедист утонул в Челябинской области

Фото: istockphoto/Anton_Sokolov

В Нязепетровске погиб мальчик 2016 года рождения. Ребенок отправился кататься на велосипеде и не вернулся домой, после чего родители забили тревогу.



Как сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области, спасатели незамедлительно организовали поисковую операцию, к которой присоединились полиция и добровольцы.

Позже один из отрядов обнаружил велосипед и личные вещи мальчика на берегу реки Нязя. Специалисты приступили к осмотру места происшествия и спустя некоторое время нашли его тело. Точные причины и обстоятельства гибели ребенка выясняет следственная группа.

Ранее в Сахалинской области пьяный подросток угнал автомобиль и устроил погоню с полицейскими. Инцидент закончился задержанием несовершеннолетнего нарушителя.

Александр Огарёв

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