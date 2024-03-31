В Геленджике перевернулась маршрутка с пассажирами, шесть человек пострадали

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Маршрутка перевернулась в результате столкновения с внедорожником в Геленджике. Об этом сообщили в администрации города.
Инцидент произошел на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской. Микроавтобус столкнулся с внедорожником, который не уступил дорогу.
По данным источника, всего в микроавтобусе находилось девять пассажиров, шесть из них пострадали. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Полицейские, сотрудники МЧС работают на месте аварии.
Ранее сообщалось, что в сирийском городе Азаз взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва погибли семь человек, еще тридцать получили ранения и травмы различной степени тяжести.
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По данным источника, всего в микроавтобусе находилось девять пассажиров, шесть из них пострадали. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Полицейские, сотрудники МЧС работают на месте аварии.
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Екатерина Коршунова