Девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» доставили в Басманный суд Москвы

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Девятого фигуранта по делу о теракте в «Крокус сити Холле» доставили в Басманный суд Москвы. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Сообщается, что 23-летний Назримад Лутфуллои принимал участие в схеме финансирования террористов. Он обвиняется по п. «б» ч. 3 ст 205 УК РФ (совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть человека).
В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 143 человека, количество пострадавших выросло до 382.
Ранее сообщалось, что в офисе криптобиржи, которая могла заниматься финансированием теракта в «Крокусе», проходит обыск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Ранее сообщалось, что в офисе криптобиржи, которая могла заниматься финансированием теракта в «Крокусе», проходит обыск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак