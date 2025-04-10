В Чечне тело напавшего на пост ДПС подростка выставили напоказ

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Тело 17-летнего подростка, который совершил нападение на пост ДПС в чеченском Ачхой-Мартане, выставили на всеобщее обозрение на городских улицах и на площади. Об этом пишет Baza.
Так, труп Эскерхана Хумашева заметили лежащим на асфальте одной из улиц города. Также оно находилось у администрации Ачхой-Мартанского муниципального района. Вокруг тела собрались люди, вероятно, некоторые из них — родственники.
Напомним, 7 апреля парень, вооружённый ножом, напал на пост ДПС на улице Ахмата Кадырова в Ачхой-Мартане. В результате нападения один из сотрудников скончался, второй был ранен и ответным огнем убил Хумашева.
Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости жестких мер в отношении родственников тех, кто организовал и исполнил нападение. Он поручил МВД, Росгвардии и ФСБ выдворить с территории республики отцов и братьев подозреваемых, а также изъять их имущество.
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Напомним, 7 апреля парень, вооружённый ножом, напал на пост ДПС на улице Ахмата Кадырова в Ачхой-Мартане. В результате нападения один из сотрудников скончался, второй был ранен и ответным огнем убил Хумашева.
Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости жестких мер в отношении родственников тех, кто организовал и исполнил нападение. Он поручил МВД, Росгвардии и ФСБ выдворить с территории республики отцов и братьев подозреваемых, а также изъять их имущество.
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Элина Позднякова