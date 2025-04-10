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В Чечне тело напавшего на пост ДПС подростка выставили напоказ

Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Тело 17-летнего подростка, который совершил нападение на пост ДПС в чеченском Ачхой-Мартане, выставили на всеобщее обозрение на городских улицах и на площади. Об этом пишет Baza.
Так, труп Эскерхана Хумашева заметили лежащим на асфальте одной из улиц города. Также оно находилось у администрации Ачхой-Мартанского муниципального района. Вокруг тела собрались люди, вероятно, некоторые из них — родственники.

Напомним, 7 апреля парень, вооружённый ножом, напал на пост ДПС на улице Ахмата Кадырова в Ачхой-Мартане. В результате нападения один из сотрудников скончался, второй был ранен и ответным огнем убил Хумашева.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости жестких мер в отношении родственников тех, кто организовал и исполнил нападение. Он поручил МВД, Росгвардии и ФСБ выдворить с территории республики отцов и братьев подозреваемых, а также изъять их имущество.

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Суд арестовал драгоценности и коллекцию часов бывшей жены Николая Баскова
Драгоценности и часы Светланы Шпигель арестованы судом
10 апреля 2025, 10:18

Светлана Шпигель (слева) – фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Светлана Шпигель пострадала от преступлений отца. В рамках уголовного дела ей пришлось попрощаться с дорогими подарками от бывших мужей.
Отец Шпигель стал фигурантом уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. По данным следствия, Белозерцев получил от бывшего тестя Николая Баскова взятку в размере порядка 31 миллиона рублей. В результате его приговорили к 12 годам колонии строгого режима, а Бориса Шпигеля – к 11 годам.

Сегодня появились новые подробности дела – были арестованы драгоценности и коллекция часов дочери продюсера. Защита семьи Шпигелей просила суд отменить решение, поскольку все арестованные украшения были подарены Светлане её бывшими мужьями, а не приобретены незаконным путём.

В течение семи лет Светлана Шпигель была замужем за певцом Николаем Басковым, от которого родила сына Бронислава. В 2008 году пара развелась, после чего артист больше не женился. С сыном Басков не общается по воле бывшего тестя.

Также Светлана была замужем за зампредседателя правления компании «Нафтогаз Украины» Вячеславом Соболевым, брак с которым распался в 2014 году.

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Вооружённый мужчина ворвался в школу в Челябинске
10 апреля 2025, 09:11

Фото: iStock/hxdbzxy

Сегодня утром в микрорайоне Новосинеглазово Челябинска произошёл инцидент, когда вооружённый ножом мужчина вошёл в школу № 145. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По свидетельствам очевидцев, он смог прорваться в коридор учебного заведения, однако, к счастью, не успел причинить вред ученикам и сотрудникам школы.

Ситуация была быстро взята под контроль благодаря слаженным действиям охранника и физрука, которые смогли задержать нападавшего до прибытия Росгвардии. Они удерживали мужчину, пока не приехали правоохранительные органы, которые затем забрали его с собой.

В настоящее время проводится расследование инцидента, выясняются причины поведения мужчины. Школа продолжает работать в обычном режиме, а ученики и сотрудники находятся в безопасности.

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#школа
#ученики
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Сын Никиты Михалкова отсудил 5,6 млн рублей у сети кинотеатров «Киномакс»
10 апреля 2025, 08:56

Фото: iStock/utah778

Сын известного режиссера Никиты Михалкова, Артём Михалков, добился победы в суде против сети кинотеатров «Киномакс». Он отсудил 5,6 миллиона рублей за показ фильма «Мистер Нокаут» без оплаченного разрешения. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».
По данным канала, Артём Михалков, который является учредителем и генеральным директором компании «Кинодом», подал иск в арбитражный суд вместе с АО «Телекомпания». Основной причиной обращения в суд стало то, что «Киномакс» демонстрировал фильм публично, не оплатив лицензию.

Суд удовлетворил иск истцов, теперь на «Киномаксе» висит задолженность в размере 4,4 миллиона рублей за лицензию, а также 1,2 миллиона рублей штрафа. Сторона Михалкова подтвердила информацию о судебном решении.

Фильм «Мистер Нокаут», который вышел в 2022 году и рассказывает историю советского боксёра Валерия Попенченко, был снят Михалковым-младшим и собрал в прокате 3,9 миллиона долларов.

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#суд
#мошенники
#имущество
#пожар
#фильм
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Крупный пожар начался в ТЦ «Гринвич»
В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге загорелась система охлаждения вентиляции
10 апреля 2025, 07:54

Фото: iStock/grafoto

В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» произошел пожар, связанный с системой охлаждения вентиляции. Об этом пишет РИА Новости.
Загорелась градирня на площади 20 квадратных метров. По информации пресс-службы регионального главка МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.

Согласно сообщениям СМИ, на крыше торгового центра наблюдался густой черный дым. Пожар начался на кровле здания, но уже ликвидирован. Причины происшествия будут установлены дознавателями.

Ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

До этого в селе Ермолино Дмитровского округа Подмосковья на детской площадке зарезали десятилетнего мальчика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
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FOX13: в США встреча группы по борьбе с насилием привела к стрельбе и убийству
10 апреля 2025, 06:11

Фото: iStock/A_N

В американском городе Мемфис встреча группы по борьбе с насилием привела к стрельбе и убийству. Об этом телеканалу FOX13 рассказали в местной полиции.
«По данным департамента полиции Мемфиса, с места происшествия в больницу были доставлены пять человек: один мужчина находится в критическом состоянии, остальные четверо - в некритическом. Один человек был признан погибшим на месте происшествия», — рассказали в полиции.

Причины начала перестрелки неизвестны. Встреча членов группы проходила в парке под эгидой городской общины Memphis Allies. Представители выразили соболезнования родственникам погибшего.

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