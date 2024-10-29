Дым от пожаров в Китае добрался до России

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Над Приамурьем появилось задымление, в воздухе чувствуется запах гари. Причина кроется в масштабных пожарах на территории Китая.
Жители Благовещенска пожаловались на задымление и плохой запах. Подобные недовольства поступали и из Благовещенского, Тамбовского, Константиновского, Михайловского и Свободненского округов.
Из-за большого количества пожаров в Китае, где зафиксировали около 200 очагов возгораний, и появился дым на территории России, считает Региональный диспетчерский штаб Амурской авиабазы.
Ближайшая термоточка располагается в тридцати километрах от Благовещенска и в четырёх километрах от Свободненского района. Южный ветер разнёс дым на шесть Приамурских округов. 30 октября ветер изменит направление и тогда дым и неприятный запах пропадут, сообщают метеорологи.
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Из-за большого количества пожаров в Китае, где зафиксировали около 200 очагов возгораний, и появился дым на территории России, считает Региональный диспетчерский штаб Амурской авиабазы.
Ближайшая термоточка располагается в тридцати километрах от Благовещенска и в четырёх километрах от Свободненского района. Южный ветер разнёс дым на шесть Приамурских округов. 30 октября ветер изменит направление и тогда дым и неприятный запах пропадут, сообщают метеорологи.
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Ольга Енгалычева