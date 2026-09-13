Дипломат хранил непристойные фото детей: его тайно вывезли США из Британии, пишут СМИ
Разведка США тайно вывезла дипломата, хранившего непристойные детские фото
Американские спецслужбы задержали сотрудника посольства США в Лондоне, подозреваемого в хранении непристойных изображений детей, и переправили его в Штаты, не уведомив британскую полицию. Об этом сообщает газета Sun.
По данным издания, в августе власти США провели обыск в лондонской квартире дипломата в рамках расследования в отношении другого лица на территории США. Обнаружив запрещённые материалы, его доставили на американскую авиабазу и вывезли из страны. Официальный запрос об экстрадиции при этом не направлялся. Британские власти поддерживают контакт с посольством США в связи с инцидентом.
«Мы осведомлены об обвинениях, касающихся сотрудника посольства. Правительство США требует, чтобы весь персонал придерживался самых высоких стандартов поведения, и мы серьезно относимся к этим обвинениям», — заявили газете в дипмиссии.Ранее разведка США заявила о создании Китаем ядерного оружия нового поколения. Подробности — в нашем материале.