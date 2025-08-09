Назначена проверка после массового отравления 21 слушателя института МВД в Казани

09 августа 2025, 03:39

Фото: Istock/Iulianna Est

21 слушатель Казанского юридического института МВД России госпитализирован с симптомами отравления после ужина в столовой вуза. Двое пострадавших уже выписаны, 19 продолжают лечение, сообщает пресс-служба института.