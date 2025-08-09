Назначена проверка после массового отравления 21 слушателя института МВД в Казани
21 слушатель Казанского юридического института МВД России госпитализирован с симптомами отравления после ужина в столовой вуза. Двое пострадавших уже выписаны, 19 продолжают лечение, сообщает пресс-служба института.
Инцидент произошёл вечером 6 августа 2025 года во время зачётных мероприятий по физической и огневой подготовке. Слушатели факультета профессиональной подготовки пожаловались на резкое ухудшение самочувствия после ужина в институтской столовой. Симптомы включали тошноту, рвоту и острые боли в животе.
Начальник института генерал-майор полиции Фоат Зиннуров инициировал служебную проверку. Возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарных правил, повлекшее массовое отравление).
Основная версия — использование просроченных продуктов в столовой. Пробы пищи направлены в лабораторию.
