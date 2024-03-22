Директор «Пикника»: Люди практически голые выбегали на улицу

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Директор группы «Пикник» Дмитрий Чернышевский в интервью «РИА Новости» рассказал о произошедшем в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Не являюсь очевидцем, только слышал хлопки. Сейчас происходит трагедия. Люди практически голые выбегали на улицу», — заявил Чернышевский.Он добавил, что все из группы, до кого он смог дозвониться, находятся в порядке. По его словам, когда все началось, музыканты находились в гримерке.
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