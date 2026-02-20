Директора АНО «Институт демографического развития» арестовали в Нижнем Новгороде
Евгения Журавлева, руководившего автономной некоммерческой организацией «Институт демографического развития» в Нижнем Новгороде, заключили под стражу. Об этом пишет «Ъ-Приволжье».
Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 17 апреля. Журавлева обвиняют в мошенничестве, вместе с тем официальных сообщений от следственных органов пока нет.
По данным издания, поводом для проверки стали обращения двух сотрудников организации — менеджера проектов и главы отдела информационного обеспечения. Они направили жалобы о возможных коррупционных нарушениях в Следственный комитет, прокуратуру и администрацию президента.
