В Оренбуржье сотрудников управления Росреестра обвинили во взятках

Фото: iStock/zoka74

Семь сотрудников управления Росреестра по Оренбургской области оказались в центре скандала. Пресс-служба следственного управления СК РФ сообщила о возбуждении уголовных дел против них. Об этом пишет ТАСС.



Правоохранители установили, что с 2018 по 2025 год работники систематически принимали деньги от физических лиц и представителей компаний из сферы недвижимости. Взятки предназначались за предоставление информации об объектах и за ускоренную регистрацию прав на них.

Следователи провели обыски и изъяли важные документы. В отношении каждого фигуранта уже выбрали меру пресечения.

Дарья Осипова

