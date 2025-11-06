В Оренбуржье сотрудников управления Росреестра обвинили во взятках

06 ноября 2025, 08:59

Фото: iStock/zoka74

Семь сотрудников управления Росреестра по Оренбургской области оказались в центре скандала. Пресс-служба следственного управления СК РФ сообщила о возбуждении уголовных дел против них. Об этом пишет ТАСС.