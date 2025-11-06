В Оренбуржье сотрудников управления Росреестра обвинили во взятках
Семь сотрудников управления Росреестра по Оренбургской области оказались в центре скандала. Пресс-служба следственного управления СК РФ сообщила о возбуждении уголовных дел против них. Об этом пишет ТАСС.
Правоохранители установили, что с 2018 по 2025 год работники систематически принимали деньги от физических лиц и представителей компаний из сферы недвижимости. Взятки предназначались за предоставление информации об объектах и за ускоренную регистрацию прав на них.
Следователи провели обыски и изъяли важные документы. В отношении каждого фигуранта уже выбрали меру пресечения.
