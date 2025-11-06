Достижения.рф

Москвичи с домкратом, отвертками и болгаркой пытались проникнуть в тоннель метро

В тоннеле метро Москвы задержали двух мужчин с инструментами и фотоаппаратами
Фото: iStock/Andrey Orekhov

Двое мужчин спустились на пути на станции московского метро «Марксистская» и проникли в тоннель. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Нарушителей оперативно задержали. При досмотре у них обнаружили домкрат, набор отверток, болгарку и два фотоаппарата.

Согласно информации правоохранительных органов, мужчины проникли в метротоннель с целью сделать фотографии, которые планировали разместить в специализированных блогах. В отношении обоих москвичей составлены протоколы об административном нарушении.

Екатерина Коршунова

