Москвичи с домкратом, отвертками и болгаркой пытались проникнуть в тоннель метро

06 ноября 2025, 12:57

В тоннеле метро Москвы задержали двух мужчин с инструментами и фотоаппаратами

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Двое мужчин спустились на пути на станции московского метро «Марксистская» и проникли в тоннель. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.