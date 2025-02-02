Директора школы в Дагестане отстранили от работы из-за драки учителей

Фото: iStock/Zhang Shu
Директор школы в селе Хлют в Рутульскои районе Дагестана был временно отстранен от работы после драки между учителями. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.
«Администрация Рутульского района держит на контроле ситуацию, связанную с инцидентом в Хлютской СОШ. Сегодня школу посетил министр образования Дагестана Яхья Бучаев, чтобы на месте изучить все обстоятельства произошедшего… По итогам рассмотрения ситуации принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования», — рассказали в администрации.
Поводом для отстранения директора и проверки стала драка между учителями в школе. Видо потасовки распространялось в дагестанских telegram-каналах. Есть информация об одной пострадавшей ученице.
Читайте также:
Яблоки от яблонь: В гимназии Екатеринбурга подрались матери двух проблемных второклассников
В Башкирии школьница оплевала памятник ветеранам войны в Афганистане
Полиция Одессы обнаружила годовалого ребенка в холодильнике
Иван Мусатов