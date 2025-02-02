Директора школы в Дагестане отстранили от работы из-за драки учителей

Новость о похищении 13-летней школьницы под Тюменью облетела все федеральные СМИ. 31 января семиклассница села в серую Kia Rio возле школы и больше не выходила на связь. Свидетели рассказали о случившемся директору, которая впоследствии сообщила сотрудникам правоохранительных органов и родителям.