Полиция Одессы обнаружила годовалого ребенка в холодильнике

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В Одессе сотрудники правоохранительных органов обнаружили годовалого ребенка в морозильной камере в квартире местной жительницы, сообщили украинские СМИ.
Полицейские выяснили, что еще в квартире проживают двухлетняя девочка, ее 18-летняя мать и 44-летний партнер женщины с уголовным прошлым.
Обстоятельства смерти несовершеннолетнего еще уточняются. Дочь украинки уже забрали из семьи, девочка пребывает в медицинском учреждении.
Уточнялось, что ближайшее время будет возбуждено дело по статье «Преднамеренное убийство малолетнего ребенка».
Ранее сообщалось, что в российском регионе дважды прохожие ограбили умершего в машине мужчину. Сначала проходивший мимо мужчина забрал у покойника телефон и сорвал с шеи золотую цепочку, затем другая местная жительница сняла у мужчины кольцо с пальца.
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Обстоятельства смерти несовершеннолетнего еще уточняются. Дочь украинки уже забрали из семьи, девочка пребывает в медицинском учреждении.
Уточнялось, что ближайшее время будет возбуждено дело по статье «Преднамеренное убийство малолетнего ребенка».
Ранее сообщалось, что в российском регионе дважды прохожие ограбили умершего в машине мужчину. Сначала проходивший мимо мужчина забрал у покойника телефон и сорвал с шеи золотую цепочку, затем другая местная жительница сняла у мужчины кольцо с пальца.
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Ольга Енгалычева