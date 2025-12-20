«Для личных нужд»: На ставропольской даче полиция нашла крупную партию марихуаны
Правоохранительные органы Ставропольского края изъяли более 4,5 килограммов марихуаны и конопли. Об этом сообщает Главное управление МВД по региону.
Растения произрастали на огороде жителя Изобильненского округа. В ходе обыска в доме подозреваемого оперативники обнаружили девять кустов, части растений, а также пакеты и коробки, содержащие наркотическое сырьё. Судебная экспертиза установила, что изъятые вещества относятся к категории марихуаны и конопли.
Сам мужчина пояснил, что выращивал и высушивал растения для собственного употребления. По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.
Ранее в квартире в Егорьевске нашли десять килограммов наркотиков.
