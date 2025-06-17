Для мужчины, спрятавшего труп в машине Куценко, запросили 13 лет строго режима

17 июня 2025, 18:12

Гоша Куценко (Фото: кадр из сериала «Инсомния»)

Для Альбера Абдуллина, который убил женщину в Москве и спрятал ее тело в машине актера Гоши Куценко, потребовали 13 лет заключения строгого режима, сообщил Телеканал РЕН ТВ.





До этого обвиняемый просил закрыть заседание из-за угроз сокамерников, но ему отказали.



Стоит напомнить, что трагедия случилось в январе текущего года — накануне убийца и его жертва распивали алкогольные напитки, потом завязалась ссора, в результате которой подсудимый нанес жертве не менее 26 ножевых ранений. После чего спрятал в «Запорожце», в котором незаконно проживал без ведома хозяина — Гоши Куценко. Труп убитой нашли в тот же день.



