Старший сын Никаса Сафронова мог погибнуть из-за отека Квинке

17 июня 2025, 14:27

Сын Никаса Сафронова Дмитрий чуть не погиб из-за отека Квинке

Никас Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_nikas)

Старший сын Никаса Сафронова мог погибнуть от отека Квинке, сообщил Телеграм-канал Mash.