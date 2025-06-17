Старший сын Никаса Сафронова мог погибнуть из-за отека Квинке

Сын Никаса Сафронова Дмитрий чуть не погиб из-за отека Квинке
Никас Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_nikas)

Старший сын Никаса Сафронова мог погибнуть от отека Квинке, сообщил Телеграм-канал Mash.



Отмечалось, что острое ангиноневротическое состояние настигло сына художника после протеинового коктейля на сое.

Спортивной добавкой, которая стоит 500 рублей за полкило 40-летнего Дмитрия угостил знакомый. Спустя 15 минут мужчина стал задыхаться, побледнел и почти потерял сознание. Сына Никаса решил поехать в ближайший медпункт. При этом ему пришлось нарушать правила дорожного движения.

В клинике Дмитрия экстренно госпитализировали и поставили диагноз: отек Квинке. Если бы Сафронов опоздал еще на 15 минут, спасти бы не смогли, отметили доктора.

Ранее сообщалось, что сын Никаса Сафронова Дмитрий вернулся в столицу. Наследник художника приехал в Москву с новоиспеченной супругой Алиной.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская

Ольга Енгалычева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0