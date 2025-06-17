Старший сын Никаса Сафронова мог погибнуть из-за отека Квинке
Старший сын Никаса Сафронова мог погибнуть от отека Квинке, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что острое ангиноневротическое состояние настигло сына художника после протеинового коктейля на сое.
Спортивной добавкой, которая стоит 500 рублей за полкило 40-летнего Дмитрия угостил знакомый. Спустя 15 минут мужчина стал задыхаться, побледнел и почти потерял сознание. Сына Никаса решил поехать в ближайший медпункт. При этом ему пришлось нарушать правила дорожного движения.
В клинике Дмитрия экстренно госпитализировали и поставили диагноз: отек Квинке. Если бы Сафронов опоздал еще на 15 минут, спасти бы не смогли, отметили доктора.
Ранее сообщалось, что сын Никаса Сафронова Дмитрий вернулся в столицу. Наследник художника приехал в Москву с новоиспеченной супругой Алиной.
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