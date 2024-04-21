DM: Гоночная машина влетела в толпу зрителей на Шри-Ланке, семеро погибли

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Во время гонок Fox Hill Super Cross 2024 на Шри-Ланке гоночная машина влетела в толпу зрителей, погибли семь человек, об этом сообщает Daily Mirror.
«Гоночный автомобиль вылетел за пределы трассы, в результате чего семь человек погибли, и более 20 человек были госпитализированы с травмами», — пишет шри-ланкский портал.
В издании уточнили, что страшная трагедия произошла в городке Дияталава. Предварительно, устроивший аварию водитель потерял управление.
Состояние некоторые пострадавших оценивается как «критическое».
Напомним, 20 апреля жуткая авария произошла в Подмосковье. Пассажирская маршрутка попала под грузовик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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