Столичный суд арестовал замглавы Запорожья Зинченко за особо крупное мошенничество
Московский суд принял решение заключить под стражу замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в мошенничестве особо крупного размера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Уточняется, что Зинченко задержали 19 декабря 2025 года, а на следующий день ему предъявили официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.
«Избрать в отношении Зинченко Александра Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть 17 февраля 2026 года», — говорится в документах.
Тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена Новака и его жены Анны перевезли в Петербург
Следствие настаивало на аресте, полагая, что обвиняемый, используя свой высокий пост и связи, может повлиять на ход расследования, оказать давление на свидетелей или скрыться от правосудия.
Защита замгубернатора Запорожской области возражала против заключения под стражу, прося суд ограничиться домашним арестом, запретом определённых действий или залогом.
Сам Зинченко заявил, что не намерен препятствовать следствию. Он также напомнил, что у него на иждивении имеются несовершеннолетние дети.
В конце декабря сообщалось, что сотрудники МВД Грузии изъяли крупную партию героина, рыночную стоимость которой на чёрном рынке оценивают примерно в $20 млн. Преступники перевожили запрещенные вещества на грузовике, спрятав героин в мраморных плитах.