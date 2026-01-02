Столичный суд арестовал замглавы Запорожья Зинченко за особо крупное мошенничество

02 января 2026, 05:52

Фото: iStock/simpson33

Московский суд принял решение заключить под стражу замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в мошенничестве особо крупного размера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.





Уточняется, что Зинченко задержали 19 декабря 2025 года, а на следующий день ему предъявили официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.





«Избрать в отношении Зинченко Александра Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть 17 февраля 2026 года», — говорится в документах.