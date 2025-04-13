«Нож в грудь»: Актер «Цоя» и «Пророка» Илья Дель попал в реанимацию после кровавой ссоры с возлюбленной, подробности

Илья Дель и Александра Дроздова (Фото: Instagram* @ilya.dell)
Актер питерского театра Ленсовета Илья Дель оказался в реанимации с ножевым ранением после ссоры с возлюбленной. Во время скандала девушка поступила радикально — чуть не убила артиста. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Карьера Деля впечатляет: он снимался в сериалах «Содержанки», «Фандорин. Азазель», «Цербер» и фильме Алексея Учителя «Цой». Начав с детских ролей в театре отца в Рязани, он покорил Петербург, став звездой сцены и экрана. Однако теперь его жизнь в опасности.
Дель сумел вызвать скорую, но рана оказалась опасной. Дроздова задержана и дает показания в полиции. Возможно, что столь серьезную травму Илье она нанесла ненамеренно.
Ранение не позволило Илье Делю сыграть роль писателя Сергея Максудова на премьере спектакля «Театральный роман» по Булгакову, которая была запланирована на 12 апреля.
Театр Ленсовета подтвердил случившееся в официальном сообщении.
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Илья Дель и Александра Дроздова (Фото: Instagram* @ilya.dell)
Что известно о ранении Ильи Деля?Страшный инцидент произошел в квартире звезды в Петербурге. Ранним утром 12 апреля в доме на Казанской улице вспыхнул конфликт между 40-летним Ильей и 26-летней актрисой Александрой Дроздовой. В порыве гнева она схватила нож и ударила актера в грудь и руку, задев правое легкое.
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Дель сумел вызвать скорую, но рана оказалась опасной. Дроздова задержана и дает показания в полиции. Возможно, что столь серьезную травму Илье она нанесла ненамеренно.
Ранение не позволило Илье Делю сыграть роль писателя Сергея Максудова на премьере спектакля «Театральный роман» по Булгакову, которая была запланирована на 12 апреля.
Илья Дель и Александра Дроздова (Фото: Instagram* @alexandra.drozdova.a)
Текущее состояние Деля и комментарий от ЛенсоветаОколо 8 вечера в день атаки Telegram-канал SHOT публиковал кадры того, как пострадавший Илья сам садился в машину скорой помощи. Сейчас врачи борются за его жизнь в шоковой реанимации, не давая прогнозов.
Театр Ленсовета подтвердил случившееся в официальном сообщении.
Илья Дель (Фото: Instagram* @ilya.dell)
«Дорогие друзья, как многие из вас уже знают, наш актер Илья Дель попал в больницу. Прежде всего: сейчас врачи оценивают состояние Ильи как удовлетворительное. Обстоятельства случившегося в данный момент выясняются. Мы приняли решение не отменять премьеру «Театрального романа», которая запланирована на сегодня. Спектакль состоится, роль Сергея Максудова исполнит Илья Колецкий», — написали в Telegram-канале театра.Позже сообщалось, что выступление успешно состоялось, хотя оно было омрачено крайне негативным событием. В пресс-службе Ленсовета Делю пожелали скорейшего выздоровления.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева