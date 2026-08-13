Певица Рианна снялась для обложки Elle в откровенном образе с глубоким декольте
Певица Рианна предстала в откровенном образе на обложке сентябрьского номера журнала Elle. Артистка опубликовала снимки в личном блоге.
Фотосессию провёл творческий дуэт фотографов — Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин. Их работы не раз появлялись на страницах модных глянцевых журналов и в рекламных кампаниях.
Стилисты выпрямили и распустили волосы звезды, а визажисты сделали ей макияж в нейтральной гамме. Для камеры 38-летняя исполнительница позировала в наряде с глубоким декольте.
Ранее врач-психиатр, нарколог Сергей Золотилов оценил поведение балерины Анастасии Волочковой, которая недавно оказалась в центре скандала в аэропорту. Дело в том, что артистка не смогла попасть на рейс до Мальдив вместе с директором Максимом Николаевым.
Возмутившись, Волочкова записала эмоциональное обращение с резкой критикой в адрес авиакомпании и всей сложившейся ситуации. В беседе с «Радио 1» Золотилов назвал поведение звезды классическим примером анозогнозии.
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