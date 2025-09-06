Собака покусала детей в российском регионе, пока мать была с любовником

06 сентября 2025, 21:28

Собака покусала детей в Челябинске, когда их мать была с любовником

Фото: istockphoto/YuriyGreen

В Челябинске стаффордширский терьер покусал двух детей, которых мать оставила без присмотра в доме знакомой, сообщают Telegram-каналы.