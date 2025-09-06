Собака покусала детей в российском регионе, пока мать была с любовником
В Челябинске стаффордширский терьер покусал двух детей, которых мать оставила без присмотра в доме знакомой, сообщают Telegram-каналы.
В публикациях сказано, что пока женщина находилась в машине с любовником, дети получили серьёзные укусы. Вернувшись домой, мать обнаружила их в крови.
Отец пострадавших утверждает, что экс‑супруга не оказала детям медицинской помощи. Хозяйка собаки попыталась сгладить ситуацию, заявив, что питомец отличается повышенной активностью. Укусы заметили в детском саду — воспитатель сообщил заведующей, но та лишь пообещала впоследствии обратиться в органы опеки.
По словам отца, мать регулярно употребляет алкоголь и пренебрегает обязанностями.
Читайте также: