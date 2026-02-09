Россиянка погибла во время купания в море в Таиланде
Россиянка погибла во время купания в море в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Трагедия произошла в городе-курорте Паттайя. Спасатели утром обнаружили женщину в воде без сознания примерно в 50 метрах от берега. Позже ее тело доставили в Институт судебной медицины полицейской больницы для установления точной причины смерти.
Российский волонтер Светлана Шерстобоева уточнила, что погибшей было 63 года, и она находилась в Таиланде вместе с мужем. Волонтеры оказывают ему поддержку и помощь в переводе при общении с полицией. Вопрос репатриации тела будет решать страховая компания.
Накануне сообщалось, что российские туристы двое суток не могли улететь с Пхукета в Москву из-за массовых задержек рейсов.
