Несколько ножей было при себе у студента во время нападения на колледж в Архангельске
У совершившего нападение на архангельский техникум отчисленного студента Артемия Корюкова при себе было два ножа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительным сведениям, юноша принёс с собой в рюкзаке сразу два ножа, но воспользоваться успел только одним. Вероятно, второй был приготовлен на случай, если его разоружат.
Молодого человека задержали другие студенты, в ходе чего один из них получил ранения.
Окровавленный нож, которым парень ранил нескольких сотрудников учебного заведения и студента, он скинул во время задержания. Следователи сразу же обнаружили оружие. Второй нож нашли позднее, при обыске.
Читайте также: