Несколько ножей было при себе у студента во время нападения на колледж в Архангельске

29 сентября 2025, 11:57

Во время нападения на техникум в Архангельске у Корюкова было при себе два ножа

Фото: iStock/Diy13

У совершившего нападение на архангельский техникум отчисленного студента Артемия Корюкова при себе было два ножа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.