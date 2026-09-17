Люксовое ДТП: Porsche жены миллиардера влетел в столб в Петербурге
В Санкт-Петербурге автомобиль Porsche Panamera GTS, принадлежащий супруге крупного предпринимателя Евгения Войтенкова, попал в аварию на Петроградской стороне. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».
По данным канала, инцидент произошел на Каменноостровском проспекте, где автомобиль врезался в столб. Отмечается, что Евгений Войтенков известен как генеральный директор отеля Domina Пулково.
Супруга бизнесмена подтвердила факт аварии, однако от дальнейших комментариев отказалась. По предварительной информации, за рулем в момент столкновения мог находиться семейный водитель.
Ранее новый Porsche москвича за 40 млн рублей снесли и покинули место ДТП. Подробности — в нашем материале.
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