Появились кадры с места ДТП на Страстном бульваре в Москве
Стало известно о кадрах, на которых запечатлели момент аварии на Страстном бульваре в Москве. Информация появилась 17 сентября.
На видео видно, как черный автомобиль пытается проехать многополосный крестообразный перекресток на большой скорости, однако в какой-то момент сбивается с курса, пишут «Известия». Транспортное средство вылетает на пешеходный островок, сбивая расположенные там дорожные знаки, а после, перевернувшись, врезается сначала в легковушку, а затем в грузовик.
По предварительным данным, водитель одного из легковых автомобилей не справился с управлением, пересекая участок на большой скорости. Сейчас полосу оцепили несколькими большегрузами.
На обочине валяются стекла и фрагменты сильно видоизмененного из-за удара капота. Сотрудники городской службы уже зачищают тротуар, на котором виднеются следы крови и использованная аптечка.
О ДТП на Страстном бульваре стало известно несколько часов назад. По информации СМИ, в результате случившегося пострадали четыре человека, в число которых вошел ребенок, получивший поверхностную травму головы. Отмечалось, что у взрослых диагностировали множественные повреждения. В частности, переломы ребер, глазницы, переносицы и ушибы мягких тканей. Одна из женщин сейчас находится в тяжелом состоянии.
Читайте также: